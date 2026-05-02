La moglie vuole lasciarlo lui la sequestra e chiede riscatto di 15mila euro ai genitori | arrestato a Trento

Un giovane di 23 anni è stato arrestato a Trento dopo aver sequestrato la moglie, di 21 anni, che aveva deciso di lasciarlo. L’uomo avrebbe costretto la donna a scrivere ai genitori, chiedendo loro di versare 15mila euro sul conto corrente affinché potesse riportarla a casa. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che ora si trova in custodia.

Il 23enne avrebbe costretto la 21enne a scrivere ai genitori per dirgli di versare 15mila euro sul conto corrente se volevano che la riportasse a casa. I carabinieri hanno rintracciato e liberato la ragazza e arrestato il giovane.🔗 Leggi su Fanpage.it

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