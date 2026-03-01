Lega Pro 29esima giornata girone C il Crotone non sa più vincere in trasferta Pareggio equo contro il Monopoli con i gol di Piovanello e Fall

Nella 29esima giornata di Lega Pro, il Crotone ha raccolto un pareggio in trasferta contro il Monopoli. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1, con i gol di Piovanello al 37° e Fall al 55°. La formazione di casa ha schierato un 3-5-2, con Albertazzi e Vinciguerra tra i titolari.

Monopoli (3-5-2): Albertazzi, Ronco, Manzi, Piccinini, Oyewale, Battocchio, Fedel (Bagatti), Scipione, Valenti, Vinciguerra (Bordo), Longo (Fall). All. Colombo Crotone (4-3-3): Merelli, Novella, Cocetta, Di Pasquale (Armini), Groppelli, Gallo, Vinicius, Sandri (Meli), Piovanello (Maggio), Gomez (Musso), Zunno (Energe). All. Longo Partita non facile annunciata dai due tecnici alla vigilia e tale si è rivelata in corso d’opera in considerazione della posta in palio: non distanziarsi dalla quarta posizione con l’eventuale sconfitta. Il Crotone ha creduto nella conquista dei tre punti e con un’attenta disposizione in campo e la concretezza delle giocate, in particolare le ripartenze, ha creduto di potercela fare in trasferta contro una forte squadra con il gol realizzato nel primo tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lega Pro 29esima giornata girone C il Crotone non sa più vincere in trasferta. Pareggio equo contro il Monopoli con i gol di Piovanello e Fall Lega Pro girone C posticipo 22esima giornata il Crotone torna al successo (0-2) esterno contro il Cosenza con un gol per tempo di Di Pasquale e PiovanelloCosenza (4-3-3): Vettorel, Cannavo’, Dametto, Caporale, D’Orazio (Ferrara – Racine Ba), Ciotto, L’Ancella, Contiliano (Achour), Ricciardi, Emmausso... Lega Pro 26esima giornata girone C pareggio (2-2) del Crotone in trasferta contro la CasertanaCasertana (3-5-2): De Lucia, Girelli, Viscardi, Liotti, Oukhadda, Proia, Toscano, Saco, Liano (Toscano), Kallon (Bentivenga), Casarotto. Aggiornamenti e notizie su Lega Pro. Discussioni sull' argomento Serie C, le gare della 29^ giornata su Sky; Giana Erminio-Pro Vercelli, gli highlights della 29° giornata di Serie C; Crotone a Monopoli per vincere in trasferta, Longo: Non stecchiamo!; Union Brescia-Lecco, Valente: 'è una gara da sei punti'. appuntamento della stagione Tutto sul girone B di Lega Pro WhatsApp al 392 944 1132, mandate i I gol, le interviste e gli approfondimenti su , , e Le reti - facebook.com facebook