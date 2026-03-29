Lega Pro 34esima giornata girone C torna al successo casalingo il Crotone a spese del Cerignola con i gol di Musso Energe e Zunno

Nella 34esima giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Cerignola con il punteggio di 3-1. I gol sono stati segnati da Musso, Energe e Zunno, mentre per gli ospiti ha segnato Paolucci. La partita si è conclusa con il Crotone che ha sfruttato le occasioni nel secondo tempo, dopo essere passato in svantaggio all’inizio del secondo tempo.