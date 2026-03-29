Lega Pro 34esima giornata girone C torna al successo casalingo il Crotone a spese del Cerignola con i gol di Musso Energe e Zunno
Nella 34esima giornata del girone C di Lega Pro, il Crotone ha ottenuto una vittoria casalinga contro il Cerignola con il punteggio di 3-1. I gol sono stati segnati da Musso, Energe e Zunno, mentre per gli ospiti ha segnato Paolucci. La partita si è conclusa con il Crotone che ha sfruttato le occasioni nel secondo tempo, dopo essere passato in svantaggio all’inizio del secondo tempo.
Longo Crotone 3 Audacia Cerignola 1 Marcatori: 48° Paolucci, 51° Musso, 58° Energe, 69° Zunno Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Veltri), Armini, Di Pasquale, Groppelli, Gallo ( Calvano), Vinicius, Sandri, Piovanello (Energe), Musso (Gomez), Zunno (Maggio). All. Longo Audace Cerignola (3-5-2): Iliev, Todisco, Cocorocchio, Ligi, Vitale (Iervolino), Moreso (Spaltro), Cretella (Di Tommaso), Paolucci, L.Russo, Ruggero (D’Orazio), Gambale (Tarantino). All. Maiuri Arbitro: Erminio Cerbasi di Arezzo Ass. Vincenzo Russo di Nichelino – Matteo Lauri di Gubbio Quarto giudice a bordo campo: Andrea Palmieri di Brindisi Operatore FVS: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola Ammoniti: Di Pasquale, Moriso, Paolucci, Groppelli, Spaltro Recupero: 3 e 4 minuti Angoli: 4 a 3 per il Crotone Spettatori: 3. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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