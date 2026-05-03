Leclerc perde il podio all'ultimo giro del GP Miami per un errore | Ho buttato tutto nella spazzatura

Nel corso del Gran Premio di Miami, il pilota ha perso il podio all'ultimo giro a causa di un errore e di un contatto con il muro. Durante la gara, ha tentato di mantenere la posizione, ma un sbaglio ha compromesso la sua posizione finale. La corsa si è conclusa con un cambio di classifica nel finale, lasciando il pilota con una delusione visibile.

Charles Leclerc perde il podio nel GP di Miami all'ultimo giro dopo un errore e un contatto con il muro. Il pilota Ferrari si assume la colpa: "Ho buttato tutto nella spazzatura".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate In giro con una katana a Napoli, denunciato: “L’ho trovata nella spazzatura”I carabinieri hanno denunciato un 42enne di Pianura, Napoli Ovest: è stato trovato in possesso di una katana, a suo dire trovata nella spazzatura e... GP Giappone, Leclerc: "Ho dato tutto per il podio"Con grinta e coraggio Charles Leclerc conquista il terzo posto al GP del Giappone. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: F1 Miami, Norris domina la sprint: Antonelli penalizzato di 5, perde due posizioni. Ferrari sul podio | Ordine d'arrivo e classifica; Antonelli non si ferma più: primo a Miami davanti a Norris e Piastri; Doppietta McLaren nella Sprint a Miami, Leclerc insegue. Mercedes giù dal podio; FORMULA 1, Sprint Miami: Norris guida la doppietta McLaren, Leclerc sul podio. Antonelli penalizzato. Leclerc perde il podio all’ultimo giro del GP Miami per un errore: Ho buttato tutto nella spazzaturaCharles Leclerc perde il podio nel GP di Miami all’ultimo giro dopo un errore e un contatto con il muro. Il pilota Ferrari si assume la colpa: Ho buttato tutto nella spazzatura. Il modo più veloce p ... fanpage.it F1 GP Miami | Leclerc sporca una bella prestazione con un errore graveMiami - Finale completamente amaro per Charles Leclerc nel Gran Premio di Miami: dopo una gara passata a lottare al limite con chiunque, pur di arrivare sul podio, il monegasco getta tutto all'aria co ... f1grandprix.motorionline.com **** Kimi Antonelli trionfa a Miami: è la terza vittoria di fila! Leclerc chiude 6°. Testacoda all'ultimo giro, perde tre posizioni nel finale Tanta incertezza in Florida: la partenza è stata anticipata per evitare un temporale ma sarà comunque una corsa sul bagnato htt - facebook.com facebook Giro 49/57 - Verstappen in crisi di gomma, sta perdendo posizioni. Dopo Leclerc, viene superato anche da Piastri #MiamiGP #F1 x.com