GP Giappone Leclerc | Ho dato tutto per il podio

Durante il Gran Premio del Giappone, Charles Leclerc ha concluso la corsa al terzo posto, affermando di aver dato il massimo per ottenere quel risultato. La gara si è svolta secondo i programmi stabiliti, con il pilota che ha mantenuto una posizione di rilievo per tutta la durata dell’evento. La corsa si è conclusa con il podio per Leclerc, che ha affrontato numerosi sorpassi e sfide in pista.

Con grinta e coraggio Charles Leclerc conquista il terzo posto al GP del Giappone. Il monegasco della Ferrari è stato protagonista di una corsa intensa: ecco le sue parole dopo la gara . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Giappone, Leclerc: "Ho dato tutto per il podio" Articoli correlati Leggi anche: Formula 1, gioia Ferrari per podio Gp Giappone: team radio (colorito) a Leclerc Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e balza in testa al Mondiale di F1! Podio d’orgoglio per LeclercAndrea Kimi Antonelli si complica la vita con una partenza da incubo ma vince comunque per dispersione il Gran Premio del Giappone 2026, diventando... Tutto quello che riguarda GP Giappone Leclerc Ho dato tutto per... Temi più discussi: Leclerc: 'Peccato per il 4° posto, ma in gara andrà meglio' VIDEO; Charles Leclerc, che frustrazione: 4° posto deludente, tempo perso sul dritto; Antonelli non si ferma più. Pole anche in Giappone, è la seconda di fila: Ho le farfalle nello stomaco; Hamilton sbotta nelle FP2: Sono lento perché non ho fiducia nella macchina. Gp Giappone: Leclerc una gara divertente e, alla fine, positivaE' stata una gara positiva, alla fine, e anche divertente. Ho dovuto sudare un pochino per il podio. Lo ha detto Charles Leclerc, che ha conquistato il terzo posto nel Gp del Giappone. (ANSA) ... ansa.it F1, GP Giappone: Antonelli da urlo, altra vittoria! Poi Piastri e Leclerc, Hamilton sestoAntonelli parte davanti a tutti, poi Russell a confermare il dominio Mercedes. Rispuntano le McLaren a dar fastidio alle ‘Rosse’: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it F1, Antonelli vince in Giappone: leader mondiale più giovane di sempre x.com Kimi Antonelli vince anche in Giappone: da 20 anni un italiano non guidava il mondiale Secondo successo di fila per il bolognese, a seguire: sul podio Piastri e Leclerc. Da 74 anni un pilota italiano non vinceva due gran premi consecutivi. L'ultimo a riuscire ne - facebook.com facebook