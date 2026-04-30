In giro con una katana a Napoli denunciato | L'ho trovata nella spazzatura

Un uomo di 42 anni è stato denunciato a Napoli dopo essere stato trovato in possesso di una katana. Secondo la sua versione, l'arma sarebbe stata trovata tra i rifiuti e raccolta con l’intento di rivenderla. I carabinieri, durante un controllo, hanno sequestrato l’arma e proceduto con la denuncia. L’uomo risiede nella zona di Pianura, quartiere di Napoli Ovest.

I carabinieri hanno denunciato un 42enne di Pianura, Napoli Ovest: è stato trovato in possesso di una katana, a suo dire trovata nella spazzatura e raccolta per rivenderla.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate In giro di notte con una katana. DenunciatoSfoggiava una katana giapponese di 73 centimetri, ma non è passato inosservato perché si aggirava solo nella notte con l’arma vistosa. Napoli, insulto alla Liberazione: “Festeggio San Marco”: lo striscione all’Albergo dei Poveri finisce nella spazzaturaStriscione di estrema destra per offendere le celebrazioni del 25 aprile, festa di Liberazione dal nazifascismo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: In giro con una katana a Napoli, denunciato: L’ho trovata nella spazzatura; Giro d'Italia 2026 a Napoli, il traguardo della tappa si 'sposta' dal Lungomare al Plebiscito; Baturina a giro, McTominay spacca la porta: la top gol di Como - Napoli Serie A Enilive; Sal Da Vinci da Diletta Leotta spiazza i tifosi: Il Napoli ci può provare, io no. In giro con una katana a Napoli, denunciato: L’ho trovata nella spazzaturaI carabinieri hanno denunciato un 42enne di Pianura, Napoli Ovest: è stato trovato in possesso di una katana, a suo dire trovata nella spazzatura e raccolta ... fanpage.it Firenze è la città italiana con più borseggi. Non Napoli, non Roma, non Milano — Firenze. 11.051 furti con destrezza nel 2024. Quarantotto per cento in più rispetto all'anno prima. Prima in tutta Italia per questa categoria di reato, secondo l'Indice della Criminal - facebook.com facebook La vista su Napoli da un edificio. Foto di Paolo Abate #Colori a #CasaLettori @aramis46 @GerberArancio @Isa69191443 @mrcatalano58 @mrcatalano58 x.com