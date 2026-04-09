Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera, affrontando diversi temi. Ha precisato di non avere problemi con il collega di altri ruoli e ha ricordato come questo collega gli abbia insegnato anche a vestirsi. Ha inoltre commentato la situazione della squadra, paragonando il Viola Park a un ambiente simile a quello del Real Madrid, e ha spiegato che la stagione richiederà sacrifici e impegno.

Paratici è rimasto lo stesso di sempre: diretto, schietto, senza filtri. Anche adesso che la missione è salvare la Fiorentina. “Al Viola Park sembra di stare al Real Madrid, il centro sportivo è meraviglioso”. Fabio Paratici, oggi ds della Fiorentina, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Si passa dalla salvezza della viola ai ricordi: la Juventus, Cristiano Ronaldo, Marotta e il caso plusvalenze. Intanto, il presente. “Ho detto ai giocatori che in campionato, per come si sono messe le cose quest’anno, è necessario soffrire”. Poi un po’ di mercato e di. futuro. “Speriamo di trattenere Kean. ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paratici: "Nessun problema con Marotta, mi ha insegnato anche a vestirmi. CR7 alla Juve? Il problema era..."

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Dzeko: “Nessun problema con Dimarco, nell’era social bisogna essere intelligenti e attenti”Edin Dzeko ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match della sua Bosnia contro l’Italia, finale play-off per accedere al prossimo Mondiale.

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Fiorentina, Paratici: Rimarremo a lottare fino all'ultimo. Nessuna pauraSiamo consapevoli che dovremo rimanere con la testa nel carro armato fino al 24 maggio, perché è il percorso che ci aspetta quest'anno. Dobbiamo esserne consapevoli e ne siamo consapevoli. Credo che ... gianlucadimarzio.com