Paratici | Nessun problema con Marotta mi ha insegnato anche a vestirmi CR7 alla Juve? Il problema era
Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera, affrontando diversi temi. Ha precisato di non avere problemi con il collega di altri ruoli e ha ricordato come questo collega gli abbia insegnato anche a vestirsi. Ha inoltre commentato la situazione della squadra, paragonando il Viola Park a un ambiente simile a quello del Real Madrid, e ha spiegato che la stagione richiederà sacrifici e impegno.
Paratici è rimasto lo stesso di sempre: diretto, schietto, senza filtri. Anche adesso che la missione è salvare la Fiorentina. “Al Viola Park sembra di stare al Real Madrid, il centro sportivo è meraviglioso”. Fabio Paratici, oggi ds della Fiorentina, si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Si passa dalla salvezza della viola ai ricordi: la Juventus, Cristiano Ronaldo, Marotta e il caso plusvalenze. Intanto, il presente. “Ho detto ai giocatori che in campionato, per come si sono messe le cose quest’anno, è necessario soffrire”. Poi un po’ di mercato e di. futuro. “Speriamo di trattenere Kean. ha una clausola d’uscita importante ma in Europa ne conoscono il valore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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