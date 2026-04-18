Al termine della sfida allo Stadio Olimpico, la partita tra Roma e Atalanta si è conclusa con un pareggio di 1-1. La squadra di Gasperini ha subito un gol, ma Hermoso ha evitato una sconfitta, mantenendo il risultato invariato. La prestazione difensiva della Roma ha evidenziato delle criticità, mentre il punto conquistato rappresenta un’occasione sfuggita per entrambe le formazioni.

Il verdetto dello Stadio Olimpico è un graffio che brucia: la Roma di Gian Piero Gasperini non riesce a sfondare il muro dell’ Atalanta di Raffaele Palladino, fermandosi su un 1-1 che sa di occasione persa. Nonostante il possesso e la pressione asfissiante marchiata Gasp, i giallorossi confermano il trend allergico alle grandi sfide, lasciando punti pesanti davanti ai propri tifosi contro una Dea versione “short-face” che ha saputo soffrire e colpire. L’avvio è uno shock per il pubblico di casa. Al 12?, alla prima vera sortita, Nikola Krstovic gela la Sud portando avanti i bergamaschi. La Roma però non si scompone e inizia a macinare il calcio aggressivo chiesto dal tecnico di Grugliasco, trovando in Marco Carnesecchi un ostacolo quasi insormontabile.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta 1-1, Gasperini mastica amaro: Hermoso lo salva, ma è emergenza difesa

Atalanta-Roma: Gasperini in conferenza stampa

Notizie correlate

Roma-Atalanta 1-1 al 45?: Hermoso salva Gasperini, Carnesecchi è un muroAll’Olimpico va in scena un primo tempo che è un concentrato di pura elettricità.

Como-Roma, chi gioca in difesa senza N’Dicka: Hermoso, Ghilardi o Celik, le scelte di GasperiniDomenica 15 marzo alle 18:00 la Roma scende in campo al Sinigaglia contro il Como in uno scontro diretto che vale la Champions League.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Roma-Atalanta: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma - Atalanta; Pronostico Roma-Atalanta | Serie A 2025/26; Roma-Atalanta oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioni ufficiali.

Roma-Atalanta termina 1-1 Al Krstovic per la Dea risponde Hermoso CRONACA e FOTOAl 12' Roma-ATALANTA 0-1 12! Rete di Nikola KRSTOVIC! Puntuale intervento di De Roon, bravo a servire Krstovic che di prima intenzione incrocia con il destro e batte Svilar. ansa.it

Roma e Atalanta si annullano 1-1. La Juve può volare a +5 nella corsa ChampionsRoma-Atalanta è l'anticipo serale del sabato della 33esima giornata della Serie A 2025/2026. Per novanta minuti Gasperini dovrà mettere da parte i dissapori di questa settimana con Claudio Ranieri. calciomercato.com

Un pareggio che alla fine sta più stretto alla Roma. L'Atalanta dopo il vantaggio di Krstovic al 12' arretra il baricentro e rischia più volte. Al 45' pareggio di Hermoso e parate decisive di Carnesecchi che alla fine è il migliore in campo. - facebook.com facebook

Un punto e un gol a testa per Roma e Atalanta Succede tutto nei primi 45 minuti: al gol dí Krstovic risponde Hermoso. Nella ripresa la Roma alza i ritmi, ma Carnesecchi tiene in piedi l’Atalanta #Tuttosport x.com