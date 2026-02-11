Matrimonio a prima vista 16 | la reunion più improduttiva di sempre e gli uomini che in questa edizione hanno una marcia in più

La sesta puntata di Matrimonio a prima vista 16 si trasmette tra tensioni e qualche sorpresa. Per la prima volta, tutti e tre i mariti si schierano dalla stessa parte, dimostrando una certa coesione. La reunion si rivela però poco utile, con conversazioni che non portano a nulla e poche novità. La puntata lascia l’impressione di un esperimento che fatica a decollare, con i protagonisti che sembrano più concentrati sui loro problemi personali che sul confronto.

E mentre alla sesta puntata, quella della reunion, i due sono sembrati un po' più sereni il disastro è stato tutto tra Linda e Andrea, con quest'ultimo colpevole di non essere il marito che lei voleva. «Tu hai scelto di partecipare a un programma e non eri pronto», gli ha detto lei. «Io non ho trovato una persona con cui mettermi in gioco», ha ribadito lui portando Linda al nervosismo più latente. A dirla tutta, però, neanche il versante di Irene e Andrea è stato particolarmente soave, considerando che, sì, Irene ha ammesso di aver esagerato con Andrea - «Mi dispiace di averti messo alla gogna», ha detto - ma allo stesso tempo ha continuato a tenere il marito bloccato su Whatsapp - un'altra cosa che a Matrimonio a prima vista non s'era mai vista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Il 7 gennaio su Real Time torna Matrimonio a Prima Vista 16, il reality che mette alla prova la nascita dell'amore tra sconosciuti.

