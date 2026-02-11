Matrimonio a prima vista 16 | la reunion più improduttiva di sempre e gli uomini che in questa edizione hanno una marcia in più
La sesta puntata di Matrimonio a prima vista 16 si trasmette tra tensioni e qualche sorpresa. Per la prima volta, tutti e tre i mariti si schierano dalla stessa parte, dimostrando una certa coesione. La reunion si rivela però poco utile, con conversazioni che non portano a nulla e poche novità. La puntata lascia l’impressione di un esperimento che fatica a decollare, con i protagonisti che sembrano più concentrati sui loro problemi personali che sul confronto.
E mentre alla sesta puntata, quella della reunion, i due sono sembrati un po' più sereni il disastro è stato tutto tra Linda e Andrea, con quest'ultimo colpevole di non essere il marito che lei voleva. «Tu hai scelto di partecipare a un programma e non eri pronto», gli ha detto lei. «Io non ho trovato una persona con cui mettermi in gioco», ha ribadito lui portando Linda al nervosismo più latente. A dirla tutta, però, neanche il versante di Irene e Andrea è stato particolarmente soave, considerando che, sì, Irene ha ammesso di aver esagerato con Andrea - «Mi dispiace di averti messo alla gogna», ha detto - ma allo stesso tempo ha continuato a tenere il marito bloccato su Whatsapp - un'altra cosa che a Matrimonio a prima vista non s'era mai vista. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Matrimonio a prima vista 16
Matrimonio a Prima Vista 16: le tre coppie della nuova edizione e quando va in onda la prima puntata
Il 7 gennaio su Real Time torna Matrimonio a Prima Vista 16, il reality che mette alla prova la nascita dell’amore tra sconosciuti.
Matrimonio a prima vista 16: parte la nuova edizione su Real Time
Il 7 gennaio su Real Time torna Matrimonio a Prima Vista Italia 16, la nuova edizione del celebre esperimento sociale che mette alla prova la possibilità di trovare l’amore attraverso un matrimonio organizzato da esperti.
Matrimonio a Prima Vista 2026: la puntata che fa tremare…
Ultime notizie su Matrimonio a prima vista 16
Argomenti discussi: Matrimonio a Prima Vista 16: anticipazioni settima puntata: sintonia tra Federico e Linda!; Stasera a Matrimonio a prima vista Marina caccia di casa Federico, e Irene blocca Andrea sul cellulare; Matrimonio a prima vista 2026, Andrea il Bridget Jones di Voghera. Con Irene è scontro: Basta, voglio una donna che mi apprezzi; Matrimonio a prima vista 16: la discussione tra Andrea e sua madre e Federico che deve trovarsi un hotel perché Marina non lo vuole.
Anticipazioni Matrimonio a prima vista 16: ecco cos’è accaduto nella puntata della sceltaAnticipazioni dell'ultima puntata di Matrimonio a Prima vista 16: cos'è successo tra le tre coppie alla puntata finale ... ilvicolodellenews.it
Matrimonio a prima vista 2025: nella puntata della reunion scatta (a sorpresa) l’intesa fra Federico e LindaPoco prima di incontrarsi con i compagni di avventura, Irene e Andrea hanno il tempo di chiarirsi dopo le prime settimane disastrose di matrimonio. Il tutto grazie a un incontro combinato da ... iodonna.it
Eclettica Wedding & Event. . Prima di iniziare il racconto fotografico del bellissimo matrimonio di Valentina e Manuel questa volta inizio con il trailer, grazie @lovetalesweddings Foto @matteo_cavassa_ph Abiti @ultimoboutique_official Flowers designer @c - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.