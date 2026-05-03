Questa mattina, alle 5:30, nel deposito di Lecco, si è sviluppato un incendio a bordo di un treno pronto per la partenza. Il fumo e le fiamme sono stati rilevati vicino al pantografo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessun ferito è stato segnalato, e le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Lecco, 3 maggio 2026 – Questa mattina domenica 3 maggio, alle ore 5.30 nel deposito di manutenzione di Lecco il personale Trenord, durante le fasi di preparazione di un treno prima della messa in servizio, ha rilevato un principio d'incendio nell'area del pantografo della carrozza del convoglio, che ha comportato lo sprigionamento di fumo. MILANO 06-062018 IMPIANTO MANUTENZIONE TR - NI FIORENZA - TRENORD - FERROVIE - PASSERELLA - OPERAI AL LAVORO - FOTO SALMOIRAGO NEWPRESS Messa in sicurezza . Il personale è tempestivamente intervenuto e ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno consentito la completa rimessa in sicurezza del convoglio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lecco, fumo e fiamme dal pantografo: il treno pronto per partire rientra nella rimessa

Notizie correlate

Fiamme nella chiesetta di San Marco: affreschi anneriti dal fumoUn incendio improvviso, il fumo che invade la navata e gli affreschi antichi che rischiano di andare perduti.

Fiamme nella base scout: in fumo le attrezzature per curare il boscoÈ stato il fumo, avvistato da alcuni volontari, a far scattare l'allarme questa mattina a Gussago: un incendio improvviso è divampato all'interno...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Fiamme dalla cantina, invasione di fumo e condominio evacuate: le immagini dei soccorsi; Incendio in cantiere, a fuoco tubi e sterpaglie: alta colonna di fumo visibile in città; Fumo e fiamme vicino ai binari: traffico ferroviario sospeso; DA 24 ORE VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI PER INCENDIO BOSCHIVO: IN AZIONE 3 CANADAIR E 4 SQUADRE A TERRA.

Lecco, fumo e fiamme dal pantografo: il treno pronto per partire rientra nella rimessaLecco, 3 maggio 2026 – Questa mattina domenica 3 maggio, alle ore 5.30 nel deposito di manutenzione di Lecco il personale Trenord, durante le fasi di preparazione di un treno prima della messa in ... ilgiorno.it

Da Lecco Today - 21 aprile 2026 Ha registrato il tutto esaurito la serata organizzata a Missaglia dalla fondazione "Costruiamo il Futuro" con Lino Guanciale, protagonista de **"Le libere donne"**, e la direttrice Maria Pia Ammirati nella serata di lunedì 20 aprile. facebook