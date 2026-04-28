Fiamme nella chiesetta di San Marco | affreschi anneriti dal fumo
Un incendio ha coinvolto la chiesetta di San Marco, provocando la diffusione di fumo all’interno della navata. Le fiamme hanno annerito gli affreschi storici presenti sulle pareti, mettendo a rischio la loro conservazione. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Al momento non sono stati segnalati feriti.
Un incendio improvviso, il fumo che invade la navata e gli affreschi antichi che rischiano di andare perduti. È successo nella tarda mattinata di domenica 26 aprile a Tierno, frazione di Mori, dove un rogo è divampato all’interno della chiesetta di San Marco, edificio sacro di origine.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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