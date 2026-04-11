Oltre un chilo di droga in casa | arrestato 25enne a Chiavenna

Nella notte tra il 10 e l’11 aprile, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Chiavenna e le Stazioni della zona hanno sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti. Tra le sostanze trovate ci sono state crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina. Durante l’operazione è stato arrestato un giovane di 25 anni, ritenuto coinvolto nel traffico illecito. La droga è stata trovata all’interno dell’abitazione dell’arrestato.

Oltre un chilo di sostanze stupefacenti tra crystal meth, ketamina, hashish e metanfetamina. È il quantitativo complessivo sequestrato nella notte tra il 10 e l’11 aprile dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chiavenna, insieme ai militari delle Stazioni di Chiavenna e.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Fiumicino: viaggiava in macchina con oltre un chilo di droga, arrestato 38enneProsegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Ostia, attivi sul litorale di Roma. Fiumicino, arrestato con oltre un chilo di droga: sequestrati hashish, marijuana e cocainaFiumicino, 23 marzo 2026 – Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Ostia.