Un uomo di nazionalità rumena è stato arrestato a Termini per possesso di droga e 31 computer rubati ad Aprilia. Durante l'operazione, sono stati sequestrati anche alcuni arnesi utilizzati per il furto. Il giudice ha convalidato la custodia in carcere, contestando accuse di spaccio, ricettazione e porto d'armi. L’indagine prosegue per verificare eventuali collegamenti con altre attività criminali nella zona.

? Cosa sapere Arrestato rumeno a Termini con droga e 31 computer rubati ad Aprilia.. Il giudice convalida la custodia in carcere per spaccio, ricettazione e porto d'armi.. Un uomo di 32 anni, cittadino rumeno, è stato condotto in carcere dopo che un controllo stradale nello snodo di Termini ha svelato un sistema basato sullo spaccio e su un vasto deposito di elettronica rubata ad Aprilia. L’intercettazione è avvenuta in piazza dei Cinquecento, dove il trentaduenne si trovava alla guida di un’Audi A3 presa a noleggio. Quello che inizialmente appariva come un banale accertamento della polizia ha messo in luce una realtà criminale ben più strutturata: un mix tra la vendita di stupefacenti per strada e la gestione di un vero e proprio magazzino hi-tech.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spaccio e magazzino hi-tech: arrestato rumeno con droga e PC rubati

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