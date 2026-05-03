Lead Coppa Italia | Tomatis e Nicelli trionfano a Varese highlights su SportfaceTV

La seconda tappa della Coppa Italia Lead 2026 si è conclusa presso la Salewa Cube di Varese, attirando un pubblico numeroso e appassionato. I protagonisti della competizione sono stati Tomatis e Nicelli, che si sono imposti nelle rispettive categorie. La giornata ha visto confronti di alto livello tecnico, con molti atleti che hanno mostrato le proprie capacità. Gli highlight dell’evento sono stati trasmessi anche su SportfaceTV.

La seconda tappa della Coppa Italia Lead 2026 si chiude con un grande successo di pubblico e prestazioni tecniche di altissimo livello presso la Salewa Cube di Varese. Se hai perso le gare di oggi di Coppa Italia Lead potrai riviverle grazie ai nostri replay sulla nostra piattaforma al seguente link. La gara maschile ha regalato emozioni forti con un confronto serrato sulle ultime prese della struttura varesina. Giorgio Tomatis, portacolori del Centro Sportivo Esercito, ha dimostrato una condizione atletica eccellente e una gestione impeccabile dei passaggi più critici, chiudendo la sua prova con un punteggio di 43 che gli è valso la vittoria finale.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Coppa Italia Lead a Varese il 2-3 maggio: semifinali e finali in diretta su Climbing TV di SportfaceAl nuovissimo impianto Salewa Cube 109 atleti in gara per la seconda tappa del circuito nazionale. Varese chiama i big della Lead: la Coppa Italia riparte dalla Salewa CubeLa stagione della Lead italiana si rimette in moto a Varese, dove sabato 2 e domenica 3 maggio andrà in scena la seconda tappa della Coppa Italia... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ARRAMPICATA SPORTIVA / Giorgio Tomatis in gara a Varese nella tappa di Coppa Italia Lead; Coppa Italia Lead, Varese ospita la seconda tappa al Salewa Cube di San Fermo; Climbing, Coppa Italia Lead: 110 Atleti a Varese per la Seconda Tappa Nazionale; Coppa Italia Lead a Varese il 2-3 maggio: semifinali e finali in diretta su Climbing TV di Sportface. Lead, Coppa Italia: Tomatis e Nicelli trionfano a Varese, highlights su SportfaceTVLa seconda tappa della Coppa Italia Lead 2026 si chiude con un grande successo di pubblico e prestazioni tecniche di altissimo livello presso la Salewa Cube di ... sportface.it Coppa Italia Lead a Varese il 2-3 maggio: semifinali e finali in diretta su Climbing TV di SportfaceAl nuovissimo impianto Salewa Cube 109 atleti in gara per la seconda tappa del circuito nazionale. Ghisolfi e Arnoldi tra i nomi da seguire nel femminile, Colom ... sportface.it Polisportiva Bu Do Kan trionfa alla Coppa Italia: 4 ori, 4 argenti e 7 bronzi. - facebook.com facebook #Sommer è già stato informato della volontà del club di non rinnovare il contratto, la finale di Coppa Italia sarà giocata da #Martinez GDS x.com