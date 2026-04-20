Varese chiama i big della Lead | la Coppa Italia riparte dalla Salewa Cube

A Varese si torna a disputare una tappa della Coppa Italia di lead, con le qualifiche e le finali programmate nel fine settimana del 2 e 3 maggio presso la Salewa Cube. La manifestazione coinvolge atleti di élite provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi su pareti di arrampicata all’interno di un evento che apre ufficialmente la stagione nazionale di questa specialità.

La stagione della Lead italiana si rimette in moto a Varese, dove sabato 2 e domenica 3 maggio andrà in scena la seconda tappa della Coppa Italia 2026. L’appuntamento è fissato alla Salewa Club e rappresenta uno dei passaggi chiave del circuito nazionale, in un momento in cui ogni gara comincia a pesare davvero nella costruzione della classifica e delle gerarchie stagionali. La Federclimb ha ufficializzato sede e date, aprendo di fatto il conto alla rovescia verso un weekend che promette intensità e livello tecnico elevato. Il comunicato federale segnala che è già disponibile il programma definitivo della manifestazione, insieme all’elenco degli aventi diritto sia per il settore maschile sia per quello femminile, con la distinzione tra graduatorie generali e criteri regionali.🔗 Leggi su Sportface.it

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