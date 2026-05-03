Durante l’ultima puntata di Domenica In, si è verificato un acceso momento tra Al Bano e Romina Power. L’artista ha elevato la voce e ha pronunciato parole forti, accusando l’ex moglie di averlo “distrutto”. La discussione si è svolta nello studio televisivo, con reazioni visibili sia da parte del pubblico che degli altri presenti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e dei telespettatori.

La tensione è salita rapidamente nello studio televisivo durante l’ultima puntata di Domenica In, dove Al Bano ha reagito con parole dure e cariche di emozione alle dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie Romina Power. Il cantante ha mostrato tutta la sua fragilità, alternando momenti di rabbia a passaggi profondamente toccanti, segnati dal peso di una storia familiare complessa e mai del tutto superata. Il confronto a distanza ha riportato alla luce vecchie ferite, ancora aperte, legate soprattutto alla scomparsa della figlia Ylenia. Nel corso dell’intervista, l’artista ha voluto ripercorrere le tappe fondamentali della sua vita, soffermandosi sull’importanza delle radici familiari e degli insegnamenti ricevuti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Le urla di Al Bano a Domenica In: “Così Romina mi ha distrutto”

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