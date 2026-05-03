Domenica In è stata teatro di un confronto tra Al Bano e Romina Power, in cui il cantante si è mostrato molto arrabbiato. La discussione è nata dall’argomento legato alla scomparsa della loro figlia, un tema che ha riacceso tensioni tra i due artisti. Durante l’intervista, Al Bano ha dichiarato “adesso basta” e ha promesso di rivelare la verità sulla vicenda.

Il dolore per la scomparsa di una figlia torna al centro dello scontro tra Al Bano e Romina Power, riaprendo una ferita mai davvero rimarginata. A distanza di anni, le parole pronunciate dalla cantante in televisione riaccendono tensioni profonde, legate non solo alla fine di una relazione lunga decenni, ma anche a una tragedia familiare che continua a segnare entrambi. Il confronto si consuma ancora una volta a distanza, tra interviste e dichiarazioni pubbliche, con toni accesi e carichi di emozione. Durante la sua partecipazione a Domenica In, Al Bano ha scelto di rispondere direttamente alle affermazioni della sua ex compagna, difendendo il proprio ruolo di padre e di uomo all’interno della famiglia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Domenica In, Al Bano furioso con Romina: “Adesso basta! Ecco la verità”

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