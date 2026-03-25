Un ragazzo di 13 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato una sua insegnante di francese durante l’orario scolastico. La polizia ha trovato il giovane con pantaloni mimetici, una maglietta rossa con la scritta “Vendetta”, uno zaino contenente una pistola scacciacani e un telefonino legato al collo, che avrebbe utilizzato per filmare l’aggressione. L’episodio si è verificato in una scuola nella provincia di Bergamo.

Trescore Balneario (Bergamo) – I pantaloni mimetici, la maglietta rossa con la scritta “Vendetta”, una pistola scacciacani nello zaino e il telefonino legato al collo. Il 13enne che mercoledì mattina ha accoltellato l’insegnante Chiara Mocchi in un corridoio della scuola media Leonardo Da Vinci di Trescore Balnerario, potrebbe avere ripreso o voluto riprendere con lo smartphone l’aggressione: due coltellate al collo e al torace davanti alla sua classe, la Terza A. Saranno le indagini a confermare o smentire questo inquietante particolare che potrebbe rivelare aspetti oscuri della personalità dello studente. Gli investigatori lo hanno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è il 13enne che ha accoltellato la prof di francese e perché lo ha fatto: telefonino al collo per riprendere l’aggressione

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Piccolo gesto. Immenso cuore. C’è chi passa oltre… e chi invece si ferma. Si ferma a guardare, a capire, a dare da mangiare a chi non ha nulla, nemmeno una voce per chiedere aiuto. Quei gatti randagi non chiedono tanto. Solo un po’ di cibo, un po’ di attenzi - facebook.com facebook

L’ennesima “guerra-lampo”, pietosa bugia che sempre racconta chi la comincia, si avvia al primo mese di devastante durata. x.com