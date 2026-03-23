Come volevasi dimostrare, una buona fetta di chi ha votato No al referendum non lo ha fatto contro la qualità dei quesiti ma contro il governo Meloni. E’ Youtrend che a tambur battente ha sondato le ragioni che hanno guidato chi ha bocciato e chi ha promosso la riforma della giustizia. (mentre stiamo scrivendo le proiezioni danno il vantaggio del No). Ebbene secondo l’instant poll Youtrend per Sky TG24, tra chi ha votato Sì, le ragioni di merito dominano in modo netto. Il primo fattore citato è il sostegno alla separazione delle carriere nella magistratura (59%). Seguita dal sostegno alla divisione del Csm in due rami (35%) e all’istituzione di un’Alta Corte disciplinare (34%). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Youtrend, tra chi ha votato No il 31% lo ha fatto contro il governo e non sulle questioni di merito

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