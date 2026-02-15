Banine scrive della sua infanzia per raccontare come il desiderio di trasferirsi a Parigi si sia trasformato in realtà, grazie a una serie di circostanze fortunate. Da bambina, immaginava di passeggiare per le strade della città, ma non pensava mai di poterci vivere davvero. Quando, da adulta, si trasferì, portò con sé ricordi e sogni di una vita che sembrava irraggiungibile.

Quando era solo una bambina, Banine sognava di andare a vivere a Parigi. Tuttavia, nemmeno nelle sue fantasie più audaci immaginava che il suo desiderio potesse avverarsi. E come avrebbe potuto? La Ville Lumière sembrava quanto di più inaccessibile per lei, che era nata e cresciuta nella Repubblica Democratica dell’Azerbaigian, dove la sua ricchissima famiglia le aveva impartito un’educazione ligia alle severe tradizioni azere, appena mitigate dalle tentazioni liberali del padre, allora ministro. Per non parlare di quando i russi avevano riconquistato il Caucaso: allora, per la giovane, le cose si erano messe veramente male. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “I miei giorni a Parigi” di Banine

