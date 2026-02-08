Il commissario Achille De Luca torna in azione con il nuovo romanzo di Carlo Lucarelli, “Via delle oche”. La storia segue il suo tentativo di portare in tribunale il colpevole di un crimine, senza giri di parole o tentennamenti. De Luca non si ferma finché non trova la verità e fa giustizia, anche quando la strada si fa complicata. Lucarelli mette in scena un personaggio che non molla, in una narrazione che tiene il lettore incollato alle pagine.

Tutto quello che il Commissario Achille De Luca vuole dalla vita è assicurare il colpevole alla giustizia quando viene commesso un crimine. Naturalmente, le motivazioni che lo spingono a fare il suo mestiere sono tante. Sicuramente è un uomo curioso, e quando viene commesso un omicidio per lui scoprire chi è l’assassino diventa un rebus che deve assolutamente risolvere. Ma non è solo questo. La verità è che De Luca è un uomo profondamente integro, e vuole ristabilire verità e giustizia ogni volta che qualcuno le ha calpestate. E ci riesce anche molto bene, visto che è stato definito il miglior poliziotto d’Italia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Via delle oche” di Carlo Lucarelli

