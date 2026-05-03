Le pagelle Romano resta fuori dalla manovra Aurelio sotto tono

Nell'ultima giornata di campionato, il portiere ha dimostrato sicurezza parando un rigore e intervenendo in alcune occasioni decisive, anche se non è stato impeccabile su alcune conclusioni avversarie. Romano, invece, non è stato inserito nella lista dei titolari, mentre Aurelio ha mostrato alcune difficoltà durante la partita. La valutazione complessiva del reparto difensivo si basa sulle azioni chiave dell'incontro.

MASCARDI 6: nulla può sul tiro ravvicinato di Yeboah, non impeccabile sulla conclusione di Sagrado. È bravissimo a parare il rigore calciato da Yeboah. SERNICOLA 4,5: in sofferenza nell’uno contro uno e nelle verticalizzazioni, inefficacia che si vede tutta nel gol del raddoppio veneziano. Ci prova con un sinistro deviato in angolo da Schingtienne. MATEJU 5: la marcatura su Yeboah è un optional, per il ghanese è un gioco da ragazzi insaccare. Un po’ meglio nella ripresa. BONFANTI 5,5: immobile sull’imbucata di Doumbia, balla troppo sulla tecnica degli avversari. Suo l’assist per Artistico. VIGNALI 5,5: ci mette il cuore ma non la qualità (58’ COMOTTO 6: dà un po’ di vivacità alla manovra).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Romano resta fuori dalla manovra. Aurelio sotto tono Notizie correlate Napoli fuori dalla Coppa, la proposta di Aurelio De Laurentiis ad Antonio ConteL’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia contro il Como lascia inevitabilmente l’amaro in bocca a squadra e tifosi. Beirut sotto attacco: 300 tra morti e feriti. Perché Israele continua i raid (e il Libano resta fuori dalla tregua)Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Le pagelle del Concertone del Primo Maggio: La Niña entusiasma, tutti pazzi per Geolier; La Roma tiene vivo il sogno Champions: Bologna battuto 2-0 al Dall'Ara; Pagelle Bologna-Roma: Ravaglia timoroso, Joao Mario sbaglia tutto. Malen inarrestabile!; Il Bologna dorme, la Roma ne approfitta: vincono i giallorossi 2-0 con El Aynaoui e Malen. Le pagelle. Romano resta fuori dalla manovra. Aurelio sotto tonoMASCARDI 6: nulla può sul tiro ravvicinato di Yeboah, non impeccabile sulla conclusione di Sagrado. È bravissimo a parare ... sport.quotidiano.net Sotto Roma c'è una fogna del 600 a.C. che funziona ancora oggi. Non è un museo. Non è un reperto. Mentre tu cammini sul Foro Romano, sotto i tuoi piedi scorre ancora la stessa acqua piovana che scorreva ai tempi dei re Tarquini. La Cloaca Maxima fu cost - facebook.com facebook Romano: “Muharemovic vuole l’Inter. Per convincere il Sassuolo si pensa a…” x.com