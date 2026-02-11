Napoli fuori dalla Coppa la proposta di Aurelio De Laurentiis ad Antonio Conte

Il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la sconfitta contro il Como. La partita si è conclusa con una delusione per i tifosi e la squadra, che speravano di proseguire nel torneo. Ora l’attenzione si sposta sul campionato, mentre i tifosi si chiedono cosa potrebbe cambiare in vista delle prossime gare.

L’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia contro il Como lascia inevitabilmente l’amaro in bocca a squadra e tifosi. La sconfitta di ieri è maturata al termine di una gara discontinua, in cui gli azzurri hanno alternato buone trame a momenti di scarsa lucidità. Errori nei passaggi chiave e poca concretezza sotto porta hanno finito per indirizzare la partita. Il Como, ai calci di rigore, è stato più freddo e portato a casa la vittoria. Nonostante il passo falso, la posizione della società resta chiara e compatta attorno all’allenatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis continua a credere con forza nel progetto tecnico, ritenendo la sconfitta un episodio dentro un percorso più ampio.🔗 Leggi su Dailynews24.it

