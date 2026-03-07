Piotr Zielinski, arrivato all’Inter in estate, inizialmente considerato un esubero, ha ora superato Barella nelle gerarchie di Chivu grazie a sei gol e due assist stagionali. La sua presenza in campo è cresciuta nel corso delle partite, nonostante le aspettative iniziali di una possibile cessione dopo un solo anno. La sua evoluzione ha attirato l’attenzione nel reparto offensivo dei nerazzurri.

Piotr Zielinski si sta ritagliando uno spazio importante nell’Inter di Chivu; per lui finora 6 gol e 2 assist in stagione, eppure sembrava che in estate fosse un esubero e dovesse lasciare i nerazzurri dopo solo un anno. La Gazzetta dello Sport scrive: La fotografia è un confronto che sbaraglia ogni discussione: nella sua prima stagione all’Inter, Piotr Zielinski ha giocato 971 minuti di Serie A; nella seconda, che si avvia verso l’ultimo quarto, è già arrivato a quota 1.355. A metà dell’estate scorsa era quasi un esubero, uno dei contratti plurimilionari (4 all’anno) da onorare con il broncio. Oggi, alla vigilia del derby di ritorno, è il centrocampista migliore a cui Cristian Chivu possa chiedere aiuto per cancellare i languori di rimonta del Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zielinski il “pappice” dell’Inter: da esubero dell’estate, ha superato Barella nelle gerarchie di Chivu

Inter Napoli, Barella e Zielinski pronti a tornare a centrocampo. Chivu non ha dubbiSommer lascerà l’Inter, per l’estate spunta un nome clamoroso: sogno di mercato per i nerazzurri! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo...

Barella Inter, il pilastro di Chivu: gerarchie che cambiano e nuovi equilibri a centrocampoVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.

Aggiornamenti e notizie su Zielinski il pappice dell'Inter da....

Buchanan oggi, Zielinski in estate: il piano dell’Inter per battere la Juve | CM.ITL’Inter è sul pezzo da tempo e monitora con particolare attenzione gli sviluppi sul futuro di Zielinski, che di recente come raccontatovi da Calciomercato.it ha rifiutato la prima proposta di rinnovo ... calciomercato.it

Zielinski, tramontata l’ipotesi rinnovo col Napoli: fischia forte il vento dell’Inter | CM.ITL’entourage di Zielinski respinge l’offerta del Napoli: De Laurentiis la prende male e svela come ci sia l’Inter pronta a tesserarlo In una recente interivsta al ‘Corriere dello Sport’, Aurelio De ... calciomercato.it