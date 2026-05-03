Le pagelle del Napoli Como – Napoli

Nel match tra Como e Napoli, i giudizi sui singoli giocatori sono stati complessivamente positivi. Il portiere ha mostrato sicurezza con una parata importante, mentre il difensore ha disputato una buona prestazione, rimanendo attento e concentrato. La gara si è caratterizzata da poche occasioni da rete, lasciando spazio a poche azioni degne di nota. I voti assegnati riflettono l’impegno mostrato da alcuni dei protagonisti in campo.

•Amir RRAHMANI 7 – Salva capre e cavoli ad un passo dalla porta. Quasi Santo subito (Dall’80’ Leonardo SPINAZZOLA – sv.) •Scott McTOMINAY 6 – Una buona occasione nel finale di partita ma ci arriva stanco e impreciso. Figuriamoci noi come ci siamo arrivati fino a fine partita!!! •Stanislav LOBOTKA 5,5 – Segnalazione a Chi l’ha visto? Decisamente sotto sotto sotto tono •Kevin DE BRUYNE 5 – Molto ma molto No. Partita inodore, incolore e insapore. (Dal 60' Andre-Frank ZAMBO ANGUISSA 6 – Meglio del compagno sostituito e non ci voleva assai!) •Rasmus HOJLUND 5,5 – Ad ogni partita, almeno due addosso. A sto giro, Ramon e Diego Carlos •All. Antonio CONTE 6 – Meglio un pareggio che una sconfitta.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Le pagelle del Napoli (Como – Napoli) Le Pagelle di Como Napoli 0-0, del 2 Maggio 2026 Notizie correlate Napoli-Como, le pagelle: Vergara l'uomo del momento, 7. Nico Paz fatica: 5,5Il baby di Conte trova il terzo centro consecutivo alla terza presenza al Maradona, Lukaku subentra, ma è colpevole con il rigore sbagliato. Le pagelle di Como-Napoli, i voti: i top e i flop del match del MaradonaConte sfida Fabregas al Sinigaglia per blindare il posto Champions e per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro la Cremonese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli-Cremonese 4-0, pagelle: McTominay show, De Bruyne domina; Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle della partita di Serie A; Napoli-Cremonese 4-0, le pagelle: McTominay (7,5) straripante, De Bruyne (7) in crescita, Audero (6,5) incolpevole; Como-Napoli, le pagelle di CM: Douvikas a salve, Nico Paz a sprazzi. Politano alla Olise. De Bruyne con la testa ai Mondiali. Le pagelle di Como-Napoli, i voti: i top e i flop del match del SinigagliaConte sfida Fabregas al Sinigaglia per blindare il posto Champions e per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro la Cremonese. La partita tra Como e Napoli si ... ilmattino.it Como-Napoli 0-0, le pagelle: Nico Paz (7) incanta in fase di rifinitura, Milinkovic-Savic (7) decisivo su Diao (6,5)Grande pressing del Como nel primo tempo per mettere in difficoltà gli avversari. La partita cambia nella ripresa e il Napoli ha due occasioni nel finale. E’ il più pericoloso del Napoli: dà la sensaz ... ilmessaggero.it Vialli e Maradona: “A Napoli era nel suo mondo” Ci sono ricordi che vanno oltre il calcio e diventano emozioni pure. Gianluca Vialli consegna un pensiero intenso su Diego Armando Maradona, capace di raccontare un’epoca. “Il ricordo che conservo di Marad - facebook.com facebook Missione di Rubio a Roma. Occhi sul comando Nato di Napoli x.com