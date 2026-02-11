I tifosi del Napoli hanno visto una vittoria importante contro il Como. Vergara si distingue come l’uomo del momento, segnando il suo terzo gol in tre partite e confermando il suo buon stato di forma. Nico Paz fatica a incidere, si ferma a 5,5 in pagella. Lukaku entra in campo, ma commette un errore dal dischetto, sbagliando il rigore che avrebbe potuto riaprire il match. La squadra di Conte mantiene il comando del campionato, ma ci sono ancora margini di miglioramento.

Il baby di Conte trova il terzo centro consecutivo alla terza presenza al Maradona, Lukaku subentra, ma è colpevole con il rigore sbagliato. Il migliore tra gli ospiti è Butez protagonista con il penalty parato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Como, le pagelle: Vergara l'uomo del momento, 7. Nico Paz fatica: 5,5

Approfondimenti su Napoli Como 2024

La partita tra Fiorentina e Como si è conclusa con alcune sorprese nelle pagelle.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Napoli Como 2024

Argomenti discussi: Coppa Italia, le pagelle di Napoli-Como: Butez vanifica la serata magica di Vergara; Napoli-Como 6-7 dcr, le pagelle della partita di Coppa Italia; Napoli-Como 7-8 dcr, pagelle e tabellino: Lobotka condanna gli azzurri ai rigori, Butez e Kempf decisivi, Baturina e Vergara on fire, Giovane e Alisson Santos sottotono; Napoli-Como, le pagelle: Vergara l'uomo del momento, 7. Nico Paz fatica: 5,5.

Le pagelle di Napoli-Como, i voti: i top e i flop dei quarti di Coppa ItaliaI quarti di finale di Coppa Italia allo stadio Maradona tra Napoli e Como si sono conclusi con il risultato di 1-1 (7-8 dopo i calci di rigore). A passare il turno è la squadra di ... ilmattino.it

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Como 6-7 (dcr.): Butez manda Fabregas in semifinaleLe valutazioni e il tabellino di Napoli-Como, che si è chiusa con il successo degli uomini di Fabregas ai calci di rigore ... calciomercato.it

Finale amarissimo al Stadio Diego Armando Maradona per Napoli–Como. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, firmato da Baturina su rigore e dal pareggio di Vergara, la sfida si decide ai calci di rigore. Dal dischetto arrivano gli errori decisivi: Romelu Lukaku - facebook.com facebook

Napoli-Como, il risultato in diretta #SkySport #CoppaItalia x.com