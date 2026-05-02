Le pagelle di Como-Napoli i voti | i top e i flop del match del Maradona

Il match tra Como e Napoli si è concluso con valutazioni che evidenziano le prestazioni dei giocatori coinvolti. Voti e giudizi sui protagonisti sono stati assegnati in base alle loro singole performance durante la partita. Nel frattempo, il tecnico ha affrontato una sfida importante contro un avversario chiave, con l’obiettivo di mantenere il posto in zona Champions e di continuare sulla scia della vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro una squadra di metà classifica.