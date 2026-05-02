Le pagelle di Como-Napoli i voti | i top e i flop del match del Maradona
Il match tra Como e Napoli si è concluso con valutazioni che evidenziano le prestazioni dei giocatori coinvolti. Voti e giudizi sui protagonisti sono stati assegnati in base alle loro singole performance durante la partita. Nel frattempo, il tecnico ha affrontato una sfida importante contro un avversario chiave, con l’obiettivo di mantenere il posto in zona Champions e di continuare sulla scia della vittoria ottenuta nell’ultimo turno contro una squadra di metà classifica.
Conte sfida Fabregas al Sinigaglia per blindare il posto Champions e per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro la Cremonese. La partita tra Como e Napoli si è.🔗 Leggi su Ilmattino.it
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Como-Napoli: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie AFabregas e Conte si affrontano per una sfida decisiva che mette in palio punti pesanti per l'accesso alla prossima Champions ... tuttosport.com
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Serie A, in campo alle 18 Como-Napoli. DIRETTA #ANSA x.com