Rothko e l’espressionismo astratto Uno sguardo sull’artista ai Diamanti

Domani alle 17, nella sala Rossetti di palazzo dei Diamanti, si svolgerà una conferenza dedicata a Mark Rothko, artista noto per il suo ruolo nell’espressionismo astratto americano. L’evento è promosso dall’associazione Amici dei musei e monumenti ferraresi e vedrà la partecipazione di Paola Marescalchi, che approfondirà la figura e le opere di Rothko, tra le principali espressioni di questa corrente artistica.

Domani alle 17, nella sala Rossetti di palazzo dei Diamanti si terrà una conferenza di Paola Marescalchi su ‘ Mark Rothko, un protagonista dell’ Espressionismo Astratto americano’ organizzata dall’associazione Amici dei musei e monumenti ferraresi. L’incontro si inserisce nel filone delle conferenze dedicate dall’Associazione all’arte moderna e contemporanea ed è pensato come approccio propedeutico alla mostra ‘ Rothko a Firenze ’ di palazzo Strozzi che gli Amici dei musei visiteranno in aprile, in una giornata tutta fiorentina che prevede anche una visita guidata alla Cappella Brancacci. La mostra, una delle più importanti mai dedicate a Mark Rothko (1903-1970), rappresenta un progetto unico – concepito appositamente per palazzo Strozzi – per celebrare il legame speciale tra l’artista e Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rothko e l’espressionismo astratto. Uno sguardo sull’artista ai Diamanti Articoli correlati I cuori di Lucien Levin, quando l’Espressionismo Astratto incontra l’icona Pop per eccellenzaSpesso nell’immaginario comune si tende a separare nettamente tutto ciò che è concettuale, intellettivo e indefinito dal punto di vista della forma... Rothko a Firenze: un viaggio nella pittura del maestro dell’astratto \ VIDEOOltre settanta opere tra Palazzo Strozzi, Museo di San Marco e Biblioteca Laurenziana raccontano la carriera di Rothko e l’esperienza unica della... Tutto quello che riguarda Rothko e l'espressionismo astratto Uno... Temi più discussi: Rothko e l’espressionismo astratto. Uno sguardo sull’artista ai Diamanti; Tutti pazzi per Rothko . Oltre 18mila visitatori; Contemplando se stessi e Rothko a Firenze con la mostra più attesa del 2026; Mostra Rothko a Firenze: a Palazzo Strozzi quella strana relazione tra rinascimento e arte astratta. Mostra Rothko a Firenze: a Palazzo Strozzi quella strana relazione tra rinascimento e arte astrattaDal 14 marzo al 23 agosto 2026, la mostra a Palazzo Strozzi di Firenze riunisce oltre 70 opere di Rothko, molte delle quali mai esposte in Italia ... firstonline.info Tutti pazzi per Rothko . Oltre 18mila visitatoriOltre 18mila visitatori in meno di dieci giorni per il maestro dell’espressionismo astratto. La mostra ’Rothko a Firenze’ - ... msn.com Un percorso cronologico tra le stanze di Palazzo Strozzi, del Museo di San Marco e della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze per scoprire l'arte di Mark Rothko. La grande mostra inaugurata qualche giorno fa, dedicata al grande esploratore del colore, - facebook.com facebook Fino al al 23 agosto 2026 Palazzo Strozzi a Firenze ospita una mostra dedicata a uno dei più grandi artisti americani: Mark Rothko Cs B x.com