Violenza contro le donne al via il concorso per le scuole Da uno sguardo | candidature entro il 15 maggio

Da orizzontescuola.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto il concorso “Da uno sguardo” rivolto alle scuole, con scadenza per le candidature fissata al 15 maggio. La circolare n. 790 del 4 marzo 2026 annuncia l’iniziativa, che mira a coinvolgere gli istituti scolastici in attività volte a sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Le scuole interessate devono presentare le proposte entro il termine stabilito.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la Circolare n. 790 del 4 marzo 2026 con cui viene annunciata la terza edizione del concorso “Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne”, promosso insieme al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero della Cultura. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

