Sabato, in Australia, si sono svolte cerimonie di commemorazione in occasione dell’Anzac Day, con la partecipazione di centinaia di migliaia di persone a Sydney e Canberra. Le celebrazioni hanno previsto momenti di ricordo per i soldati caduti nelle guerre, con eventi pubblici e commemorativi in diverse parti delle due città. La giornata si è conclusa con parate e cerimonie ufficiali.

Sabato centinaia di migliaia di australiani hanno partecipato alla cerimonie per commemorare i caduti in guerra in occasione dell’ Anzac Day. Australia e Nuova Zelanda ricordano i soldati morti ogni 25 aprile, data in cui, nel 1915, il Corpo d’armata australiano e neozelandese sbarcò sulle spiagge di Gallipoli, nella Turchia nord-occidentale, in una campagna sfortunata che rappresentò il primo scontro bellico dei soldati durante la Prima guerra mondiale. Nel centro di Sydney, la governatrice del New South Wales, Margaret Beazley, ha sfilato insieme ai veterani. A Canberra, truppe e veterani hanno marciato accanto al monumento ai caduti della città davanti al governatore generale dell’Australia Sam Mostyn.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, a Sydney e Canberra l'omaggio ai soldati caduti nelle guerre

ROYAL SALUTE: Prince Harry Lays Wreath at Australian War Memorial | DRM News | AC1C

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