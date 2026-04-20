Pistoia e Pescia | il Papa sceglie Mascagna per guidare le diocesi

Il Papa ha nominato un nuovo vescovo per le diocesi di Pistoia e Pescia, dopo aver accettato le dimissioni del precedente. La decisione riguarda l'assegnazione di un nuovo pastore che guiderà le comunità religiose di entrambe le aree. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla Santa Sede e coinvolge una figura scelta per svolgere il suo incarico nelle prossime settimane. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali della Chiesa.

Papa Leone XIV ha stabilito un nuovo assetto per il governo delle Diocesi di Pistoia e Pescia, accettando la dimissioni di mons. Fausto Tardelli e affidando la guida delle sedi a un nuovo pastore. Il prelato scelto è Augusto Mascagna, proveniente dal clero della Diocesi di Civita Castellana, che ricopriva fino a ieri il ruolo di parroco presso la Concattedrale Santa Maria Assunta di Orte. L’annuncio vaticano segna un momento di transizione strutturale per il territorio toscano. Con la nomina di Mascagna, le due sedi episcopali tornano a essere unite in persona Episcopi, ricollegandosi a una gestione unitaria che era stata avviata da Tardelli nel 2023, quando era stato nominato vescovo di Pescia oltre a quella di Pistoia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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