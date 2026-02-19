Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, decisione presa dopo aver concluso le Olimpiadi di Parigi. La sua scelta arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’azienda, con la possibilità di un nuovo incarico per Lollobrigida. Durante il Consiglio di amministrazione, i membri hanno discusso della sua futura sostituzione. Petrecca ha spiegato di voler dedicare più tempo ad altri progetti. La Rai ora cerca di definire i prossimi passi per la guida del settore sportivo. La sua uscita apre una fase di riorganizzazione.

Svolta in Rai. Mentre è in corso il Cda del servizio pubblico arriva un annuncio. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport, in via transitoria, sarà affidata a Marco Lollobrigida. Il passo indietro di Petrecca è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi. Al suo posto Lollobrigida?

Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle OlimpiadiPaolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport a causa di divergenze con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: al suo posto provvisoriamente Marco LollobrigidaPaolo Petrecca lascia il ruolo di direttore di Rai Sport dopo le recenti gaffe durante la trasmissione delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.