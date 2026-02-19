Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport | lascerà l' incarico al termine delle Olimpiadi Al suo posto Lollobrigida?
Svolta in Rai. Mentre è in corso il Cda del servizio pubblico arriva un annuncio. Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano - Cortina. La responsabilità di Rai Sport, in via transitoria, sarà affidata a Marco Lollobrigida. Il passo indietro di Petrecca è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per gli errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver spoilerato informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
