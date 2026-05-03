Le carceri italiane continuano a essere al centro di polemiche per le condizioni ritenute inumane e degradanti. Recentemente, un detenuto attualmente recluso nel carcere di Rebibbia Nuovo Complesso ha annunciato che lascerà il carcere prima del previsto. La notizia arriva in un momento di crescente attenzione pubblica e politica sulle condizioni delle strutture penitenziarie nel paese.

Firenze, 3 maggio 2026 – Gianni Alemanno, attualmente recluso a Rebibbia Nuovo Complesso, uscirà prima dal carcere. Il 24 giugno, per l’esattezza. L’ex sindaco di Roma ha ricevuto uno sconto di pena di 39 giorni a seguito dell’accoglimento di un ricorso da lui presentato per i trattamenti inumani e degradanti subiti nell’ambito della detenzione. “Le carceri italiane sono fuori dalla legalità a causa del sovraffollamento persistente e crescente”, dice Antigone, associazione che si occupa di diritti dei detenuti, presieduta da Patrizio Gonnella. Quello di Alemanno è solo uno delle migliaia di ricorsi accolti negli ultimi anni: “Solo nel 2024, ultimo dato finora disponibile, a 5.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Carcere minorile di Nisida

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Le carceri italiane inumane e degradanti; Antigone denuncia il sovraffollamento: carceri italiane fuori dalla legalità; Gianni Alemanno ottiene riduzione pena per condizioni carcerarie degradanti a Rebibbia; Gianni Alemanno uscirà dal carcere a giugno, accolta la riduzione di pena per l'ex Sindaco.

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