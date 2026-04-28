gnpl avvia monitoraggio estivo nelle carceri italiane

Il Garante Nazionale delle Persone private della libertà avvia quest’estate un monitoraggio sulle condizioni di vita nelle carceri italiane. L’obiettivo è valutare lo stato delle strutture durante il periodo più caldo dell’anno. L’azione si inserisce in un’operazione periodica di controllo, volta a raccogliere dati e verificare eventuali criticità. L’attività si svolge in modo coordinato con le autorità competenti e mira a garantire il rispetto delle norme di legge.

GNPL avvia il monitoraggio delle condizioni di vita nelle carceri in vista dell’estate. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ( GNPL ) ha avviato un monitoraggio straordinario sulle condizioni di vita delle persone detenute in vista dell’imminente stagione estiva. L’iniziativa nasce da una lettera indirizzata ai Direttori degli istituti penitenziari italiani, con cui il Collegio richiama l’attenzione su un tema che, ogni anno, diventa particolarmente sensibile: l’areazione degli ambienti detentivi e la tutela della salute in presenza di temperature elevate. Il richiamo al Regolamento e gli standard minimi di vivibilità.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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