Un detenuto ha visto ridursi di 39 giorni la propria condanna a causa delle condizioni ritenute inumane e degradanti in carcere. La decisione si basa su un riconoscimento delle difficoltà vissute all’interno della struttura penitenziaria, che ha portato alla riduzione della pena complessiva. La vicenda si inserisce nel quadro delle segnalazioni riguardanti lo stato delle condizioni di detenzione nelle carceri.

A causa delle «condizioni inumane e degradanti» in carcere, Gianni Alemanno ha ottenuto una riduzione della pena di 39 giorni. L’ex sindaco di Roma uscirà il 24 giugno dal penitenziario di Rebibbia. L’ok alla riduzione è arrivata dal tribunale di Sorveglianza di Roma in virtù dell’istanza ex art 35 ter o.p. presentata dall’avvocato Edoardo Albertario. Nella richiesta dei legali si fa riferimento alle «condizioni inumane e degradanti in cui è stato detenuto nell’ultimo anno». «Siamo molto contenti per il risultato raggiunto - ha detto il legale all’Agi - non tanto per la riduzione della pena in seé, ma perché il magistrato di Sorveglianza di...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - «Condizioni inumane e degradanti» in carcere: ridotta la pena di Alemanno

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Il regionale 21080 diretto a Roma Termini è in condizioni inumane: persone stipate all’inverosimile, ammassate peggio di un carro bestiame, senza ossigeno. Viaggiare così è disumano e inaccettabile. @Trenitalia, senza parole. x.com

Non è la Costituzione a essere debole. È chi non la applica. In Italia, ogni giorno, l'Art. 27 viene calpestato: pene che non rieducano, condizioni che disumanizzano, diritti fondamentali ignorati dietro le mura delle carceri. Noi scegliamo di non voltare lo sguard facebook