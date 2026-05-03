Le basi Usa valgono mezzo miliardo d’indotto

Nel nostro Paese ci sono circa 13.000 soldati statunitensi presenti, contribuendo con un indotto economico stimato in circa mezzo miliardo di euro. Questa presenza militare coinvolge diverse strutture e attività sul territorio, creando un flusso di spese e investimenti legati alle operazioni e alle esigenze delle forze armate statunitensi. I numeri riflettono l’impatto diretto di questa presenza sulla nostra economia locale e nazionale.

Qualora Donald Trump decidesse di ritirare parte delle truppe statunitensi dalle basi presenti sul suolo italiano, dovrebbe anche semplificare e alleggerire gli schieramenti di reparti appartenenti alla Marina (precisamente alla Sesta flotta della Us Navy), all’aviazione (Usaf) e all’esercito (Us Army). Con due problemi non da poco da risolvere. Il primo: il tycoon ha meno opzioni rispetto a quanto si accinge a fare in Germania, poiché, per esempio, Napoli è di fatto il quartier generale europeo della sua Marina nel quale lavorano migliaia di persone. Secondo, lo stesso dovrebbe fare a Vicenza (Caserma Ederle e base Cà del Din, ovvero l’ex aeroporto Dal Molin), dove opera la 173ª Brigata aviotrasportata dell’esercito, la forza d’intervento rapido in caso di crisi in Europa e in Africa.🔗 Leggi su Laverita.info

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