Il ministro della Difesa ha dichiarato che le questioni relative all'uso delle basi statunitensi in Italia, tra cui Muos e Sigonella, si devono affrontare nel rispetto dei trattati internazionali. Ha aggiunto di essere disponibile a fornire chiarimenti su questi temi, ricordando comunque di aver già spiegato in passato le sue posizioni. La sua posizione si basa sulla conformità agli accordi tra i due Paesi.

“Su Muos e Sigonella ed altro sono pronto a rispondervi, ma vorrei ricordarvi cosa vi ho già detto in Parlamento: l’utilizzo delle basi militari sul territorio nazionale, specie quelle Usa, avviene in aderenza ad accordi quali il Nato Sofa del 1951, il Bilateral Infrastructure Agreement del 1954 aggiornato nel 1973 e attualizzato con il Memorandum d’intesa Italia-Usa del 1995. Come si può facilmente notare, quindi, tali cornici giuridiche regolamentano queste attività da decenni e nessun governo ha avvertito l’esigenza di modificarle”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un tweet di risposta al profilo M5s, in merito all’utilizzo delle basi in Italia da parte delle forze militari Usa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Crosetto: “Su utilizzo di basi Usa in Italia valgono i trattati”

Leggi anche: Iran: Crosetto, utilizzo di basi Usa in Italia è regolato dai trattati

Meloni al Senato frena su confisca e utilizzo asset russi e invio soldati a Kiev: "Regaliamo vittoria a Mosca se non agiamo su basi solide di diritto"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha riferito al Senato su temi caldi nell'agenda politica di questi ultimi giorni: la confisca e l'utilizzo...

Approfondimenti e contenuti su Crosetto Su utilizzo di basi Usa in...

Temi più discussi: Crosetto: 'Sull'utilizzo delle basi Usa in Italia valgono i trattati'; Crosetto: Avrò sbagliato da ministro a restare a Dubai ma lì c’erano i miei figli; Iran, Tajani alle commissioni: Primo charter con italiani in arrivo stasera a Fiumicino; Scudo di missili e Sigonella. Il governo pronto a aiutare, sperando che Trump non chiami.

Crosetto: 'Sull'utilizzo delle basi Usa in Italia valgono i trattati'Su Muos e Sigonella ed altro sono pronto a rispondervi ma vorrei ricordarvi cosa vi ho già detto in Parlamento: l'utilizzo delle basi militari sul territorio nazionale, specie quelle Usa, avviene in ... ansa.it

Iran: Crosetto, utilizzo di basi Usa in Italia è regolato dai trattatiTorino, 3 mar. (LaPresse) - L’utilizzo delle basi militari sul territorio nazionale, specie quelle Usa, avviene in aderenza ad accordi quali il Nato Sofa del ... lapresse.it

Gli americani devono chiedere il sì dell'Italia solo se gli attacchi partono da qui. I parlamentari pentastellati: «Crosetto dia spiegazioni» facebook

Crosetto a Dubai, Cazzullo: "Mi colpisce la freddezza di Meloni, forse il ministro non è controllabile…". x.com