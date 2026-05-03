Nel porto di Heraklion si assiste a un continuo arrivo di imbarcazioni recuperate, mentre si susseguono gli sbarchi di persone. Le autorità locali riferiscono di un’operazione in corso per gestire le imbarcazioni e le persone che vi si trovano. La situazione si presenta caotica, con molte persone che si spostano tra le barche e le aree di accoglienza. Le forze di polizia sono presenti sul posto per coordinare le attività di controllo.

«La Flotilla non si ferma, la Flotilla riparte». È questa la parola d’ordine delle ultime ore, nel centro di Heraklion. Dal pomeriggio del primo maggio – dopo che la polizia greca ci ha scortati dal porticciolo di Atherinolakkos al capoluogo dell’isola di Creta – il quartier generale del movimento si è trasferito qui. Una meravigliosa comunità di attivisti anarchici si è presa cura di noi, aprendoci le porte del loro palazzo occupato – che un tempo, ci dicono, era un ospedale – e, soprattutto, delle loro case. Ci hanno dato cibo, vestiti puliti e letti dove dormire e, come se non bastasse, continuano pure a ringraziarci, abbracciandoci e ripetendoci «efcharistò», grazie.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Le barche recuperate, l’accoglienza anarchica: la Sumud vuole ripartire

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