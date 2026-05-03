Le bandiere dei terroristi Quello che non vi hanno detto sul 25 Aprile della violenza

In alcune città italiane, sono state scoperte bandiere di gruppi considerati terroristici esposte pubblicamente durante le celebrazioni del 25 aprile. Questa presenza ha suscitato preoccupazioni tra le forze dell'ordine e le autorità, che hanno avviato indagini per verificare eventuali responsabilità e motivazioni dietro tali esibizioni. La vicenda ha acceso un dibattito sulla gestione della sicurezza durante eventi pubblici e sulla presenza di simboli controversi in spazi aperti.

Quando le bandiere di gruppi terroristici sventolano liberamente per le nostre città, a essere in pericolo è l'intero sistema di sicurezza su cui la società si poggia. Lo scorso 25 aprile, nelle piazze colme di cittadini riuniti per la festa della Liberazione, al posto del tricolore italiano sono stati issati i vessilli di attori dittatoriali e terroristici appartenenti al fondamentalismo islamico: Hezbollah, Iran, Fronte Popolare di Liberazione della Palestina e Brigate Al-Qassam (il braccio armato di Hamas), tutti simboli appartenenti a un'area del mondo che, oltre a utilizzare localmente la violenza, mira a penetrare in Occidente per ottenere consenso internazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le bandiere dei terroristi. Quello che non vi hanno detto sul 25 Aprile della violenza Iran-Occident : 40 ans de guerre secrète et de tensions Notizie correlate 25 Aprile, Fiano (Pd): "Ci hanno detto che siamo saponette mancate"Intervenuto al microfono della nostra inviata Rossella Ivone, l'esponente del Pd e di Sinistra per Israele Emanuele Fiano ha commentato l'esclusione... Chanel Totti vittima di violenza sui social: che orrore quello che è successo, ma non vi vergognate? (VIDEO)Tutto è partito da un video semplice, di quelli che popolano quotidianamente i social: Chanel Totti, 18 anni, invita i suoi follower... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Stato genocida, non sfilino: l'attacco alla Brigata Ebraica per il 25 Aprile. Si farà un comizio alternativo; 25 aprile 2026, contestato il sindaco di Bologna dagli attivisti pro Palestina; Presidio a Brescia: oltre 500 persone a sostegno della Flotilla; Perché il 25 aprile è anche la festa della Brigata ebraica. Le bandiere dei terroristi. Quello che non vi hanno detto sul 25 Aprile della violenzaQuando le bandiere di gruppi terroristici sventolano liberamente per le nostre città, a essere in pericolo è l’intero sistema di ... iltempo.it 25 Aprile, rottura tra Sala e la Comunità ebraica: Errore della Brigata le bandiere israelianeIl sindaco: Ora bisogna darci una calmata. Meghnagi: Non trasformi l’aggredito in aggressore. Bagarre in Consiglio sul corteo ... milano.repubblica.it POLICORO - Gli attimi della rapina alla gioielleria Blue Spirit nel centro commerciale Heraclea del 23 aprile scorso. Quattro dei cinque rapinatori sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Brindisi. Si cerca il quinto componente della banda. - facebook.com facebook