Intervenuto al microfono della nostra inviata Rossella Ivone, l'esponente del Pd e di Sinistra per Israele Emanuele Fiano ha commentato l'esclusione della Brigata ebraica dal corteo del 25 Aprile a Milano. "Oggi è uno scempio della libertà, siamo stati espulsi dal corteo e non era mai successa in 81 anni di storia. È una giornata molto triste per noi, ma anche per la democrazia italiana" ha detto. Inoltre, ha riferito che un manifestante avrebbe detto "Siete solo delle saponette mancate", in riferimento alla brutale usanza di alcuni criminali dei campi di sterminio di cucinare il grasso degli ebrei deceduti per, appunto, creare delle saponette.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - 25 Aprile, Fiano (Pd): "Ci hanno detto che siamo saponette mancate"

Milano, Fiano: «Siamo stati cacciati, ci hanno detto siete saponette mancate».

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