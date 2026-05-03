Lazio la probabile formazione con la Cremonese | Sarri rilancia Isaksen c' è anche Rovella

Il tecnico della Lazio sta preparando la formazione per la partita contro la Cremonese, con alcune variazioni rispetto alle ultime uscite. È previsto il ritorno di Isaksen in campo, mentre Rovella potrebbe essere impiegato come regista. Zaccagni sarà presente, mentre Gila non figura tra i convocati. La sfida si avvicina e le scelte dipendono più che altro dalla finale in programma.

La formazione della Lazio per la trasferta di domani contro la Cremonese dovrà passare da scelte in funzione della finale di Coppa Italia. L’undici che Sarri schiererà inizialmente allo Zini condenserà tracce e anche prove in vista della sfida contro l’Inter del 13 maggio all’Olimpico. Vincere la Coppa Italia vorrebbe dire garantirsi quel posto in Europa League negato dalla classifica in campionato. Per la Lazio quindi la gara con l’Inter può diventare la svolta in una stagione compressa tra tanti problemi. Quattro vittorie nelle ultime sette giornate di campionato (un solo ko: a Firenze) con la qualificazione alla finale di Coppa superando l’Atalanta hanno rigenerato le prospettive della squadra di Sarri.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lazio, la probabile formazione con la Cremonese: Sarri rilancia Isaksen, c'è anche Rovella Notizie correlate Lazio-Milan, la probabile formazione di Sarri: l’ex Romagnoli dovrebbe farcelaDomenica 15 marzo, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A... Lazio, Sarri al capolinea? Solo uno 0-0 a Cagliari, si ferma anche RovellaLa Lazio di Maurizio Sarri non va oltre un deludente pareggio a reti bianche nella trasferta di Cagliari, un risultato che cristallizza la crisi di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Lazio, le ultime di formazione verso l'Udinese: Sarri cambia tanto e riparte da Maldini; Lazio, la probabile formazione contro l'Udinese: ballottaggio in attacco. Le ultime; Serie A | Stasera alle 20.45 Lazio-Udinese: le probabili formazioni; Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla. Cremonese-Lazio: pronostico, anteprima e probabili formazioniA quattro punti dalla salvezza con quattro giornate rimanenti, la Cremonese, minacciata dalla retrocessione, cercherà un’improbabile vittoria contro la Lazio quando le due squadre si affronteranno all ... calciodangolo.com Probabili formazioni Cremonese-Lazio: le novità su Noslin, Okereke e Sanabria, dubbio TaylorProbabili formazioni Cremonese Lazio - Nella giornata di lunedì 4 maggio, andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di ... fantamaster.it Per salvare il Genoa, a De Rossi manca solo… tifare Lazio #DeRossi #SerieAEnilive #DAZN x.com DE ROSSI: "TIFARE LAZIO MI È GIÀ CAPITATO" Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Atalanta-Genoa, match terminato con il risultato di 0-0 che avvicina sempre di più il Grifone alla certezza aritmetica della salvezza. Con un m - facebook.com facebook