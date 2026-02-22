Lazio Sarri al capolinea? Solo uno 0-0 a Cagliari si ferma anche Rovella

La Lazio di Maurizio Sarri ottiene solo un pareggio a reti inviolate a Cagliari, innescando discussioni sulla sua posizione. La mancanza di azioni decisive e il gioco poco efficace hanno peggiorato la situazione della squadra, che fatica a trovare continuità. I tifosi chiedono risposte, mentre i risultati negativi aumentano la pressione sulla gestione tecnica. La prossima partita potrebbe essere decisiva per il futuro dell’allenatore.

La Lazio di Maurizio Sarri non va oltre un deludente pareggio a reti bianche nella trasferta di Cagliari, un risultato che cristallizza la crisi di risultati e di identità di una squadra ormai scivolata lontano dai vertici della classifica. Nonostante una prova difensiva ordinata, la compagine capitolina ha palesato una preoccupante incapacità di scardinare il blocco sardo, confermando un’involuzione nella manovra che l’allenatore toscano ha individuato nella scarsa rapidità d’esecuzione. «A livello difensivo abbiamo concesso poco, dovevamo però fare di più in fase offensiva per vincere la partita», ha analizzato con amarezza il tecnico nel post-gara, sottolineando come l’assenza di verticalizzazioni immediate abbia favorito la tattica attendista degli avversari. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Infortunio Rovella: si ferma il centrocampista in Cagliari Lazio. Le sue condizioni e quanto potrebbe rimanere fuoriRovella si ferma durante la partita Cagliari-Lazio a causa di un infortunio al ginocchio.

PAGELLE E TABELLINO Cagliari-Lazio 0-0: gli uomini di Sarri si svegliano solo nel finaleIl punteggio di 0-0 tra Cagliari e Lazio deriva dalla forte difesa di entrambe le squadre, che hanno bloccato le occasioni offensive.

Lazio, Sarri: Questo non è un momento di emergenza, tutta la stagione è stata cosìFinisce 0-0 la partita tra Cagliari e Lazio. Nonostante le diverse occasioni dei padroni di casa, la squadra biancoceleste porta a casa 1 punto, arrivando così a 34 punti. gianlucadimarzio.com

Lazio, cosa dovrebbe fare Sarri ora? Il commento degli ospiti di TMWLa Lazio vive un momento delicato in campo e fuori, con una tifoseria contro la proprietà e un mercato che non decolla. E allora cosa dovrebbe fare Maurizio Sarri? Lo dicono gli ospiti di TMW Radio. tuttomercatoweb.com

Rovella, brutte notizie: il comunicato della Lazio! Sarri: "Su Maldini, Ratkov, Isaksen e Zaccagni…" Leggi qui https://shorturl.at/QiVNG - facebook.com facebook

#Sarri dopo il pari con il Cagliari: "Lazio, è una stagione maledetta" x.com