Lazio-Milan la probabile formazione di Sarri | l’ex Romagnoli dovrebbe farcela

Domenica 15 marzo alle 20:45 si gioca Lazio-Milan, match della 29ª giornata di Serie A. La formazione della Lazio dovrebbe essere guidata da Sarri, con Romagnoli che, dopo un problema, potrebbe tornare in campo. La partita si svolge allo stadio Olimpico, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.

Domenica 15 marzo, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 e, per l'occasione, vi proponiamo la probabile formazione dei biancocelesti di Maurizio Sarri. Anche perché per il tecnico dei capitolini sarà emergenza a centrocampo. Assente Nicolò Rovella, operato per la frattura della clavicola e anche Danilo Cataldi, che ha riportato contro il Sassuolo un lieve stiramento al polpaccio che lo costringerà a stare fuori fino a dopo la sosta per le Nazionali. Sarri spera almeno nel recupero di Toma Bašic, ma si va verso la conferma del difensore Patric davanti alla difesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

