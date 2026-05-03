La Lazio ha concluso il campionato con un rendimento superiore rispetto alle fasi iniziali, mostrando miglioramenti significativi nelle ultime partite. Il confronto con le stagioni passate evidenzia un cambiamento evidente nelle prestazioni della squadra, che ha raggiunto risultati più costanti e di livello superiore. Questo miglioramento si riflette nelle partite decisive e nel modo in cui la squadra ha affrontato il finale di stagione, dimostrando una svolta rispetto alle prestazioni precedenti.

Mercato Milan: 100 milioni per tornare grande. Quali sono i tre grandi obiettivi dell’estate rossonera, il piano è stato svelato! Mercato Juve: 4 partite per riscrivere il futuro, David pronto a scacciare le ombre della cessione. Due club si sono già fatti avanti! Liverpool piomba su Senesi, possibile colpo a sorpresa dal Bournemouth. Novità importantissime nella corsa al difensore Lazio, così è cambiato il finale di stagione: rendimento da top e confronto inequivocabile col passato. Dentro al momento dei biancocelesti Stroppa racconta: «Venezia superiore alle altre, ma ora la Serie A è un altro sport. Voglio morire nella metà campo avversaria, giocando» Sampdoria, Tey rivela: «L’obiettivo è quello di riportare il club in Serie A.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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