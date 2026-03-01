Lazio zona Cesarini da urlo | nessuno segna quanto i biancocelesti nel finale Il dato

Nella stagione, la Lazio si distingue per aver segnato più gol negli ultimi minuti rispetto a qualsiasi altra squadra. Durante le partite, i biancocelesti mostrano una particolare capacità di trovare la rete nel finale, dimostrando una tenacia che si traduce in risultati importanti. La sfida tra Torino e Lazio si presenta come un confronto caratterizzato da errori nella costruzione e da vulnerabilità difensive.

Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea Tare: il Milan accende il sogno dell’ex Lazio. Scenario reale o semplice suggestione? Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo». I dettagli Dimarco non ha dubbi: «Da qui alla fine saranno tutte pesanti le vittorie. Continuiamo a fare quello che stiamo facendo, manca poco» Inter, Chivu nel post partita: «Era importante reagire. Mi prendo questi tre punti, non era semplice» Genoa, De Rossi nel post gara: «Non sono soddisfatto: l’Inter è più forte e non abbiamo fatto il massimo per metterla in difficoltà» Yamal travolge il Villarreal: prima tripletta in blaugrana. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Lazio-Genoa: Cataldi con Sarri sarà Re Zona Cesarini 2026?Un Danilo Cataldi probabilmente parecchio sottovalutato (chiedete a Maurizio Sarri in merito…) nuovo protagonista della Zona Cesarini 2026.

Milan, pari a Firenze ma il dato è favorevole: nessuno come i rossoneri nel finale della garaIl Milan di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio nella trasferta di Firenze: contro la Fiorentina di Vanoli, i rossoneri si portano a casa...

