Cancelo ma cosa sta succedendo!? Il rendimento ‘piange’ dopo il suo ritorno al Barcellona Dentro al momento del portoghese

Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid. Novità importantissime in vista della prossima estate Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Sassuolo, Berardi tocca quota 128 gol in Serie A: superato Shevchenko, agganciato Rivera. Numeri clamorosi del numero 10 neroverde! Allegri Fabregas, Sabatini tuona: «Gravissimo ciò che è successo in campo, neanche in Terza Categoria! Ma che roba è??» Calciomercato Atalanta: la risposta di Ederson all’offerta dell’Atletico Madrid.🔗 Leggi su Calcionews24.com

Cancelo Inter, Laporta strizza l’occhio al ritorno del portoghese al Barcellona: parole che non lasciano dubbi!L’interesse del Barcellona per João Cancelo sembra essere concreto, secondo le recenti dichiarazioni di Laporta.

Cancelo alla Juve, si allontana il ritorno a Torino! Quale dovrebbe essere la prossima squadra del portoghese. Sta succedendo in queste oreIn queste ore si intensificano le voci sul futuro di João Cancelo, con il suo ritorno alla Juventus ormai sfumato.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Mercato Inter, Joao Cancelo lascia di sasso i tifosi nerazzurri; Barcellona-Cancelo, siamo già ai titoli di coda? Flick non lo vede e il minutaggio scarseggia: il punto; Incredibile dalla Spagna! Cancelo già bocciato dal Barcellona; Cancelo preoccupato al Barcellona: pochi minuti con Flick e futuro in bilico.

In Spagna: Cancelo riserva della riserva, che flop al Barcellona! Rischia di…L'edizione odierna di AS traccia un bilancio tutt'altro che tranquillizzante: Se João Cancelo, 31 anni e sotto contratto solo fino a giugno, avrebbe dovuto essere un acquisto di impatto immediato nel ... fcinter1908.it

Inter, sfuma Cancelo: cosa succede ora che il Barcellona ha vinto il duelloL’Inter aveva scelto l’attesa, il club nerazzurro aveva messo nel mirino Joao Cancelo e non intendeva percorrere altre strade alla ricerca di profili che potrebbero tutelare la squadra da un eventuale ... calciomercato.com

Era Cancelo il vero grande obiettivo Cosa è successo nel mercato - facebook.com facebook