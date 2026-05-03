Garlasco Andrea Sempio ossessionato da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede | Non l' ha mai cercata

La famiglia di Chiara Poggi ha espresso smentita alle affermazioni della Procura riguardo a Andrea Sempio, sostenendo che l'uomo non avrebbe mai cercato Chiara al telefono. Secondo i genitori, le ricostruzioni fornite dagli inquirenti sono irreali, e non ci sono prove che possano confermare un'ossessione da parte di Sempio nei confronti della giovane. La vicenda rimane al centro di un'attenzione mediatica che coinvolge aspetti legati alle indagini e alle testimonianze raccolte.

Nonostante la nuova accelerazione della Procura di Pavia, la famiglia di Chiara Poggi mantiene una posizione di netto scetticismo nei confronti del coinvolgimento di Andrea Sempio. Giuseppe Poggi e Rita Preda, genitori della vittima, restano fermamente convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, l’unico condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Garlasco. L’assenza di contatti: Se Sempio fosse stato “ossessionato” da Chiara, appare inspiegabile il motivo per cui non l’abbia mai cercata sul cellulare in tanti anni. Il momento del delitto: Viene ritenuto improbabile che l’uomo abbia scelto di recarsi nella villetta proprio nei giorni in cui Chiara conviveva stabilmente con il fidanzato Alberto.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio "ossessionato" da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede: "Non l'ha mai cercata" GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA Notizie correlate Garlasco, la famiglia Poggi: «Sempio è innocente. Chiara non gli avrebbe mai aperto in pigiama. Lui ossessionato? Non l'ha mai cercata»Giuseppe Poggi e Rita Preda restano convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, nonostante la puntuale ricostruzione della dinamica (e del movente)... Caso Garlasco, la procura di Pavia: "Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi"AGI - Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti o con Alberto Stasi nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Delitto di Garlasco: rispondere o no, tutti i dubbi di Andrea Sempio; Delitto di Garlasco, i pm su Andrea Sempio: Ossessionato da Chiara. Il giallo dei post in chat; Garlasco, su un forum di seduzione spuntano i post attribuiti a Sempio: Io ossessionato da una ragazza; Garlasco, i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio: Io ossessionato da una ragazza. Garlasco, Andrea Sempio ossessionato da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede: Non l'ha mai cercataI genitori di Chiara Poggi respingono la tesi della Procura su Sempio: Mai cercata al telefono, ricostruzione irreale. Prove inchiodano Stasi ... virgilio.it Andrea Sempio, i post sui forum e le frasi choc sullo stupro: «Sono ossessionato da una ragazza». Ma i genitori di Chiara Poggi lo difendono: «Non è stato lui»«Ossessionato da una ragazza». Si definiva così, in una delle frasi emerse dai post pubblicati tra il 2009 e il 2016 su un forum di seduzione online, ... ilmattino.it Non sono ancora chiuse le indagini a carico di Andrea Sempio, indagato da 14 mesi nell'ambito della nuova fase del processo per la morte di Chiara Poggi Sempio, ora accusato di aver ucciso la 26enne da solo e non più in concorso con Stasi o con ignoti, è - facebook.com facebook #Garlasco Il 6 maggio Andrea #Sempio sarà davanti alla Procura di Pavia. Accusato di essere l'unico assassino di Chiara #Poggi, dovrà decidere se rispondere alle domande dei magistrati oppure se depositare una memoria e rilasciare dichiarazioni spontan x.com