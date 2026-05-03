Garlasco Andrea Sempio ossessionato da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede | Non l' ha mai cercata

Da virgilio.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Chiara Poggi ha espresso smentita alle affermazioni della Procura riguardo a Andrea Sempio, sostenendo che l'uomo non avrebbe mai cercato Chiara al telefono. Secondo i genitori, le ricostruzioni fornite dagli inquirenti sono irreali, e non ci sono prove che possano confermare un'ossessione da parte di Sempio nei confronti della giovane. La vicenda rimane al centro di un'attenzione mediatica che coinvolge aspetti legati alle indagini e alle testimonianze raccolte.

Nonostante la nuova accelerazione della Procura di Pavia, la famiglia di Chiara Poggi mantiene una posizione di netto scetticismo nei confronti del coinvolgimento di Andrea Sempio. Giuseppe Poggi e Rita Preda, genitori della vittima, restano fermamente convinti della colpevolezza di Alberto Stasi, l’unico condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Garlasco. L’assenza di contatti: Se Sempio fosse stato “ossessionato” da Chiara, appare inspiegabile il motivo per cui non l’abbia mai cercata sul cellulare in tanti anni. Il momento del delitto: Viene ritenuto improbabile che l’uomo abbia scelto di recarsi nella villetta proprio nei giorni in cui Chiara conviveva stabilmente con il fidanzato Alberto.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Andrea Sempio "ossessionato" da Chiara? La famiglia Poggi non ci crede: "Non l'ha mai cercata"

GARLASCO, OMICIDIO CHIARA POGGI: GLI AUDIO E UNA PISTA ALTERNATIVA

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