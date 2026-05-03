L’avversario di oggi Umbri senza assilli Calori conferma il modulo 3-4-3

Il Trestina, dopo aver concluso la scorsa stagione con la salvezza ottenuta ai play-out contro il Follonica Gavorrano, si presenta quest’anno con un andamento più stabile. La squadra ha confermato il modulo 3-4-3, mantenendo una formazione stabile e senza particolari preoccupazioni in classifica. L’avversario di oggi sarà un’ulteriore prova per verificare lo stato di forma e la continuità dei risultati raggiunti finora.

Dopo la salvezza dello scorso anno raggiunta all’ultimo tuffo ai play-out contro il Follonica Gavorrano il Trestina quest’anno ha disputato una stagione decisamente più tranquilla. I bianconeri di mister Calori infatti si sono resi protagonisti di un campionato più che discreto cogliendo la salvezza diretta con largo anticipo e dimostrandosi un cliente pericoloso per tutti. Oggi gli umbri puntano a chiudere bene la stagione cercando di riscattare il ko interno contro il Prato di sette giorni fa che ha deluso Calori. "Vorrei rivedere la squadra delle gare precedenti – le parole del tecnico del team di Città di Castello -. Altrimenti poi...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’avversario di oggi. Umbri senza assilli. Calori conferma il modulo 3-4-3 Notizie correlate L’avversario di oggi. In casa fiorentina addio al 3-5-2 e modulo 4-3-1-2Col cambio in panchina il San Donato Tavarnelle ha cambiato anche sistema di gioco. L’avversario di oggi. Il tecnico Masitto studia il modulo. Sarà 3-5-2 o 4-3-3Con dubbio legato più al sistema di gioco che agli interpreti il Seravezza aspetta oggi la Robur per provare a blindare un secondo posto che sarebbe... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Domani Pianese - Ternana. Mister Birindelli: Gli umbri sono costruiti per vincere; Calcio Umbria, in campo le formazioni del territorio dei campionati dilettantistici; Gubbio, il Pineto per l’ultima in casa; Block Devils, tra una settimana si alza il sipario sulla finale Scudetto. L’avversario di oggi. Umbri con il 3-5-2. Occhio a Farneti. Armillei ha fiduciaIl Cannara va a caccia del terzo risultato utile di fila oggi contro la Robur che all’andata al Franchi si era imposta 2-0 con Vari e Lipari. Nell’ambiente umbro c’è entusiasmo dopo la mini striscia ... lanazione.it Maggio in Umbria: il mese di Santa Rita C’è un luogo, nel cuore verde d’Italia, dove la fede incontra la bellezza e il silenzio diventa emozione: Cascia, terra di Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Durante il mese di maggio, questo angolo d’U - facebook.com facebook FI Giovani, due umbri nominati responsabili nazionali di dipartimento. 'Importante riconoscimento del lavoro nel movimento e nelle istituzioni locali' x.com