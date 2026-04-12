Oggi il tecnico Masitto analizza il modulo da adottare in campo, valutando tra un 3-5-2 e un 4-3-3. Il Seravezza si prepara ad affrontare la Robur con l’obiettivo di consolidare il secondo posto in classifica, un risultato che rappresenterebbe il miglior piazzamento di sempre nella lunga storia del club. La scelta del sistema di gioco riguarda più che altro aspetti tattici, mentre gli interpreti sono ormai certi.

Con dubbio legato più al sistema di gioco che agli interpreti il Seravezza aspetta oggi la Robur per provare a blindare un secondo posto che sarebbe il miglior risultato di sempre nella lunga storia, anche in questa categoria, del club dell’omonimo comune in provincia di Lucca. Mister Masitto, che ha fatto benissimo ma che alcuni danno in partenza per altri lidi a giugno, deve decidere se confermare il 3-5-2 delle ultime uscite o se tornare al 4-3-3 alto modulo che in stagione ha saputo utilizzare con ottimi risultati. Se dovesse esserci la conferma della retroguardia a tre il pacchetto arretrato sarebbe essere composto da Mosti, Mannucci e Bajic.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario di oggi. Il tecnico Masitto studia il modulo. Sarà 3-5-2 o 4-3-3

Il prossimo avversario. Un super percorso per il Seravezza di mister MasittoUn solo ko in più rispetto (quattro contro cinque) al Grosseto dominatore del campionato, ben 13 partite senza subire gol e un secondo posto...

L’avversario di oggi. In casa fiorentina addio al 3-5-2 e modulo 4-3-1-2Col cambio in panchina il San Donato Tavarnelle ha cambiato anche sistema di gioco.