Nel match di oggi, la squadra di casa ha adottato un modulo diverso rispetto alle precedenti partite, passando dal 3-5-2 a un 4-3-1-2. La modifica è stata decisa in seguito al cambio di allenatore, che ha portato a un'inedita disposizione in campo. Il San Donato Tavarnelle, finora schierato con un sistema differente, ha presentato questa formazione durante la partita.

Col cambio in panchina il San Donato Tavarnelle ha cambiato anche sistema di gioco. Dal 3-5-2 (e sue derivazioni) ‘dogma’ di Vitaliano Bonuccelli (che vinse contro la Robur in quella memorabile partita di Badesse) al 4-3-1-2 visto a Prato sette giorni fa alla prima di mister Bagatti sulla panchina gialloblù. La prestazione al Lungobisenzio è stata positiva anche se è mancata la zampata giusta per evitare il ko di misura contro gli uomini di Dal Canto. Oggi l’ex tecnico del Legnago per trovare i primi punti e un successo che manca da novembre (in casa da ottobre), ovvero dalla vittoria al Franchi dell’andata, dovrebbe confermare il 4-3-1-2 di Prato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario di oggi. In casa fiorentina addio al 3-5-2 e modulo 4-3-1-2

Articoli correlati

Fiorentina: Crystal Palace avversario nei quarti. Gli inglesi vincono nei supplementari (1-2) in casa dell’Aek LarnacaLARNACA (CIPRO) – Sarà il Crystal Palace di Londra, squadra del borgo di Croydon, l’avversario della Fiorentina nei quarti di finale di Conference...

E' morto Umberto Bossi: addio al fondatore della Lega, aveva 84 anni. Bersani: l'avversario a cui ho voluto più beneMinistro , senatore , deputato , europarlamentare , ma soprattutto fondatore della Lega Nord , segretario e presidente a vita.

Approfondimenti e contenuti su L'avversario di oggi In casa fiorentina...

Temi più discussi: Ha fatto l'attore e ha rischiato di morire: chi è il prossimo rivale di Sinner; Tiafoe, il figlio del custode convinto di vincere tutti gli Slam. Chi è il rivale di Sinner a Miami; Tiafoe, chi è l’avversario di Sinner nei quarti a Miami. Quella volta che fece infuriare Jannik; Jiri Lehecka, chi è l’avversario di Sinner al Miami Open: fisico scolpito e dna dello sportivo.

Jiri Lehecka, chi è l'avversario di Sinner all'Atp MiamiJiri Lehecka affronterà Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Miami. Per il tennista ceco, che ha battuto in semifinale nettamente il francese Fils, è quasi la chiusura di un cerchio aperto d ... sport.sky.it

Chi è Alex Michelsen, l’avversario di Sinner che ha zittito duramente i tifosi cileni al Miami OpenIl tennista americano, numero 40 della classifica ATP, affronterà Jannik Sinner negli ottavi a Miami, dove Michelsen ha polemizzato con i tifosi di Tabilo ... fanpage.it

Rabbia Deromedis: un avversario lo colpisce al volto e addio Coppa del Mondo di skicross - facebook.com facebook

Igor Protti: «Il cancro è un avversario subdolo, tante complicazioni: sto ricominciando a camminare» x.com